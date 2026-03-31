Fatboy Slim vuelve al Movistar Arena y promete una noche explosiva en Buenos Aires

Hablar de Fatboy Slim es hablar de una de las figuras más influyentes y reconocidas de la música electrónica a nivel mundial.

Detrás de ese nombre está Norman Cook, un artista que logró trascender generaciones con un estilo propio que mezcla energía rave, actitud rockera y hits inolvidables.

Un regreso que hará temblar la pista

Después de una presentación inolvidable que recorrió el mundo, Fatboy Slim confirmó su regreso a la Argentina con un objetivo claro: volver a hacer bailar a Buenos Aires.

El próximo 5 de septiembre de 2026, el legendario DJ se presentará en el Movistar Arena, donde buscará superar el impacto de su último show con una propuesta aún más ambiciosa y potente.

Fatboy Slim se presentará en el Movistar Arena

Un ícono que cambió la música electrónica

Detrás de Fatboy Slim está Norman Cook, una de las figuras más influyentes en la historia de la electrónica. Su estilo, que fusiona house, acid, funk y actitud rockera, redefinió la cultura de la pista de baile con clásicos como "Praise You" y "Right Here, Right Now".

A lo largo de su carrera, no solo creó hits generacionales, sino que también transformó sus presentaciones en experiencias audiovisuales, combinando música con visuales perfectamente sincronizados.

Un vínculo único con el público argentino

La relación entre Fatboy Slim y Argentina lleva más de dos décadas de conexión. Desde su recordado show gratuito ante 50.000 personas en Mar del Plata en 2005, hasta sus visitas más recientes en 2022, 2023, 2024 y 2025, el DJ construyó un lazo especial con el público local.

Su última presentación en Buenos Aires dejó una marca imborrable: un estadio completamente encendido y una pista que no dejó de bailar en toda la noche.

Entre los momentos más celebrados, sorprendió con guiños argentinos como un remix de "Hablando a tu corazón" de Charly García y Pedro Aznar, además de incluir "Niño Gordo Flaco" de Wos, lo que generó una reacción inmediata del público.

Un show más grande y sorprendente

Para esta nueva visita, el artista prepara un DJ set demoledor que combinará sus clásicos con nuevas sorpresas, en una puesta que promete ser todavía más impactante que la del año pasado.

Con una carrera que sigue en plena vigencia -incluyendo una intensa gira en 2025 con múltiples presentaciones en el Glastonbury Festival-, Fatboy Slim demuestra que su energía sigue intacta.

Entradas y beneficios

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del estadio:

Venta general: desde el martes 31 de marzo a las 13:00 hs

6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito VISA del Banco Galicia

Buenos Aires, lista para otra noche histórica

El regreso de Fatboy Slim no es solo un recital: es una celebración de la cultura electrónica y una nueva oportunidad para que la ciudad reafirme su lugar como una de las capitales globales de la música.

Con una conexión única con el público local y una energía que no se apaga, el DJ británico promete una noche donde la pista no dejará de moverse y Buenos Aires volverá a demostrar por qué sabe bailar como pocas ciudades en el mundo.



