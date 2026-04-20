La escandalosa decisión de Coudet con el plantel de River tras perder el Superclásico con Boca

Eduardo Coudet tiene mucha personalidad y se arriesgó demasiado con la fuerte decisión que tomó con el plantel de River Plate, tras la derrota en el Superclásico con Boca Juniors por 1 a 0 en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

"El Chacho" les dio libre el día a todos los futbolistas que disputaron cinco partidos en quince días, algo que literalmente los estaba consumiendo físicamente. Obviamente que esta determinación, por más que tenga lógica, no cayó para nada bien en algunos fanáticos del Millo que siempre quieren más.

Coudet, que no tiene buena estadísticas en partidos relevantes del fútbol argentino, también dio su parecer sobre la polémica actuación de Darío Herrera, quien no cobró un supuesto penal a favor del Millo tras un empujoncito de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta.

La principal novedad de hoy en River pasa por saber lo que arrojarán los resultados de los estudios realizados a Sebastián Driussi, que dejó la cancha a los 15 minutos del primer tiempo por una molestia en su isquiotibial izquierdo.

Cuándo vuelve a jugar River

El Millo recibe este sábado a Aldosivi de Mar del Plata por la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2026 y luego visitará a Bragantino en Brasil por Copa Sudamericana y afrontará el pendiente ante Atlético de Tucumán por la fecha 9.