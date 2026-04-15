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SE ACERCA EL FIN

Sin Real Madrid ni Barcelona, la Champions League tiene a sus cuatro semifinalistas

Después de unos vibrantes cuartos de final, la Champions League ya conoce a los semifinalistas que buscarán el pase a la definición.

EBalmaceda

Tras varias series que dejaron mucha tela para cortar, este miércoles quedaron definidas las semifinales de la Champions League.

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Luego de derrotar cómodamente a Liverpool en el resultado global, PSG, que además es el vigente campeón, alcanzó esta instancia por tercer año consecutivo y se medirá frente a Bayern Múnich, que dejó en el camino a Real Madrid en un partido de vuelta histórico.

Por otra parte, Arsenal se conformó con la mínima ventaja que obtuvo como visitante y eliminó a Sporting Lisboa. Sin embargo, ahora tendrá que enfrentar a un Atlético de Madrid que llega envalentonado tras sacar del camino a Barcelona.

Los partidos de ida de la anteúltima instancia se disputarán entre el 28 y el 29 de abril en París y en Madrid, en tanto que los desquites tendrán lugar en Múnich y Londres el 5 y 6 de mayo, respectivamente.

Cabe recordar que los ganadores se meterán a la definición de la competencia, pautada para jugarse el sábado 30 de mayo en Budapest.

Además, un dato a tener en cuenta es que será la primera vez en seis años donde ni el Merengue ni el equipo Culé estarán en esta ronda. La última vez que eso ocurrió fue en la temporada 2019/20, cuando Bayern Múnich alzó la Orejona, mientras que PSG, Olympique de Lyon y Leipzig se quedaron a las puertas.

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La Champions League tiene semifinales confirmadas: los detalles

  • PSG vs. Bayern Múnich | ida: martes 28 de abril en París - vuelta: miércoles 6 de mayo en Múnich
  • Atlético de Madrid vs. Arsenal | ida: miércoles 29 de abril en Madrid - vuelta: martes 5 de mayo en Londres

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