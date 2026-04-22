Úbeda confirmó los convocados de Boca para visitar a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura

Con el ánimo en alza tras derrotar a River en el Superclásico, Boca se prepara para visitar mañana a Defensa y Justicia en un duelo clave por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.

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En ese sentido, y tras algunos días de trabajo, Claudio Úbeda definió la lista de convocados con la que el Xeneize buscará asegurar su clasificación a los playoffs frente al Halcón.

Sin grandes novedades, y tal como había trascendido en las últimas horas, Kevin Zenón volvió a ser citado en reemplazo de Camilo Rey Domenech, quien fue afectado al equipo de Reserva.

Respecto al posible once, el Sifón apostará por una rotación masiva, al igual que en el partido frente a Independiente y, teniendo en cuenta el duelo contra el Millonario, solo mantendría a Leandro Brey.

El encuentro entre Boca y Defensa y Justicia tendrá lugar en el Estadio Norberto Tomaghello desde las 20:00, con el arbitraje de Andrés Gariano en cancha y Silvio Trucco en el VAR.

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Boca visita a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura: probable formación

Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Tomás Belmonte, Alan Velasco, Ánder Herrera y Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero.