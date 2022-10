Las polémicas generadas tras el acercamiento entre Wanda Nara y L-Gante son pan de cada día. Desde que el cantante se separó de su expareja, Tamara Báez, se ha mostrado cada vez más cerca de la empresaria, quien es sospechosa de haber sido la tercera entre el cumbiero y la actual pareja de Despreuno. Ahora, captaron la atención de los medios pero no por mérito propio, sino por las declaraciones de Nora Colosimo, mamá de la botinera, quien no vio con buenos ojos la nueva relación de su hija.

.

Luli Fernández reveló en Socios del Espectáculo el sentir de la mamá de Wanda Nara: “Me dicen que Nora está haciendo como Mauro, como si no pasara nada”, contó la panelista y a su vez, Karina Iavícoli agregó: "Negadores seriales". Más aún, la periodista agregó que la ex suegra de "No acepta bajo ningún punto de vista este affaire que está teniendo Wanda con L-Gante", acotó. : “Me dicen que”, contó la panelista y a su vez,agregó: "Negadores seriales". Más aún, la periodista agregó que la ex suegra de Mauro Icardi está totalemente disgustada con su nuevo nuero., acotó.

La mamá de Wanda no aprueba su relación con L-Gante

Ahondando aún más en la complicada situación, Adrián Pallares realizó un análisis de lo que sus compañeras habían dicho y afirmó que el disgusto no era por su separación con el futbolista del Galatasaray, si no que pasa por el hecho de que sea el cumbiero la nueva pareja de su hija. "El problema de Nora no es que se esté separando de Mauro, sino que L-Gante esté en la vida de Wanda", afirmó.

Por ambos lados, las situaciones son muy confusas y poco claras. Recientemente, Mauro Icardi publicó una foto junto a Wanda Nara en Instagram, avivando los rumores de una reconciliación ya que ambos se encuentran en Turquía. Todo esto pese a que la botinera había alquilado un exclusivo departamento para vivir lejos de los dramas del futbolista del Galatasaray.

En el post, aparecieron ambos celebrando el cumpleaños de la hija que tienen en común, Isabella. Pero Mauro no se cansa de tirarle indirectas a su expareja, ya que escribió "27.10" en una foto que compartió en su historia, que casualmente es la fecha de su anivesario.

L-Gante y Wanda Nara más cerca que nunca en el videoclip de "El Último Romántico"

Por el lado de L-Gante, se mostró más cerca que nunca con Wanda Nara en el videoclip de su tema más reciente "El Último Romántico", en donde ambos aparecen muy cariñosos en una cama. Asimismo, se encuentra en una situación familiar complicada, su papá reapareció en televisión y lanzó fuertes acusaciones al cantante y a su mamá, acusándolos de "hacerlo quedar como un payaso".