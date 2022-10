Wanda Nara siempre se ha mostrado como una mujer fuerte e independiente en las redes sociales, pero tras tantos problemas relacionados con su separación de Mauro Icardi y denuncias por parte de Carmen Cisneros, la botinera se quebró en llanto. Ocurrió durante su última noche en Argentina, en una entrevista junto a L-Gante para "Intrusos", en donde al ser consultada sobre las denuncias penales por parte de su exempleada no aguantó las lágrimas.

Parece ser que L-Gante va a todos lados con Wanda y viceversa. El cantante y la botinera alimentan cada vez más los rumores de un romance tras sus respectivas separaciones de Mauro Icardi y Tamara Báez. Tras realizar una sesión de fotos juntos para la marca WandaSport, se les vio a los besos en un boliche de Quilmes. Además, grabaron el videoclip de la canción del cumbiero "El último romántico", en donde se ve a ambos muy juntos y dio mucho qué hablar.

Wanda Nara y L-Gante fueron fotografiados en un boliche de Quilmes

Tras ser consultada sobre denuncia legal que enfrenta junto a su ex pareja por "trata de personas y reducción a la servidumbre" por parte de Carmen Cisnero, la botinera arrancó diciendo: "A mí me duelen esas cosas. Las traiciones me duelen".

Wanda Nara y L-Gante durante una entrevista con Intrusos

Además, aclaró que no solo lloraba por el tema de la denuncia, si no que es una acumulación de situaciones entre su separación de Icardi, su mudanza como soltera a Turquía y varias cosas más. "Es por todo. Cuando viene de gente que no me conoce no me duele. Cuando viene de gente que me conoce y me quiere hacer daño, me duele", exclamó la ex investigadora de "¿Quién es la Máscara?".

Wanda Nara fue denunciada por su exempleada por "trata de personas y reducción a la servidumbre"

Asimismo, Wanda Nara afirmó que la batalla legal contra Carmen Cisnero le afecta de manera personal, ya que compartieron mucho tiempo juntas: "A mí me duele un montón porque yo la quiero un montón a ella. Me duele un montón todo lo que está pasando. Que siga el curso, me presenté en la justicia y que se haga justicia", dijo.

Carmen Cisnero denunció pública y penalmente a Wanda Nara y a Mauro Icardi

También, dijo que ya ha tratado de conciliar con su exempleada anteriormente y que ella también lloró en su reencuentro. "Intenté hablar con ella. Lloró, dijo que me quiere, que me extraña y nada… No entiendo por qué hace esto, no lo sé", afirmó. Al cierrre de la entrevista, Wanda aseguró que ambas se guardan mucho cariño: "Creo que de mí no quiere hablar porque le debe doler como a mí lo que pasó. Ella me quiere mucho, me acompañó mucho tiempo", sentenció.