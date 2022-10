Cinthia Fernández se mantuvo alejada de sus redes sociales el pasado miércoles, generando incertidumbre y sospechas entre sus seguidores. El jueves, tras llegar a su casa después de terminar de trabajar, la panelista de Momento D contó a través de Instagram que se mantuvo inactiva porque entraron a robar al barrio privado en donde reside al norte del Gran Buenos Aires.



Antes de contar lo sucedido, explicó que debido a la peligrosa situación que ocurrió no pudo subir todo el contenido que tenía planificado a sus redes sociales. "La verdad tenía un montón de cosas planificadas para contarles mi día, pero ya después voy a subir todas las cosas hermosas, fue un día muy bueno", arrancó diciendo Cinthia.

Cinthia Fernández vivió una peligrosa situación en su barrio privado

“Volviendo del trabajo a mi casa me enteré de que entraron a robar en mi barrio”, dijo la panelista, quien hace unos meses tuvo un cruce con Tamara Báez por haber grabado un picante video con L-Gante. Luego, la mamá de Charis, Bella y Francesca mostró el camión de policías patrullando el country en el que vive y agregó: "Ya no se puede vivir tranquilo en ningún lugar. Pagás por seguridad y no se puede vivir. Vas a la calle y no se puede vivir".

"Ay Dios mío, Argentina", dijo entre susurros la expareja de Matías Defederico. Además, culpó a los políticos y en especial a Alberto Fernández por la gran inseguridad que se vive en el país: "Después en la campaña política ninguno habla de seguridad. Los políticos ocupados en ´Gran Hermano 2022´, cuando tenemos pobreza e inseguridad", dijo en referencia al cruce que tuvo el presidente con Alfa.

Cinthia Fernandez, indignada.

Tras hacer su descargo, la modelo quiso dejar el mal momento atrás y empezar el día con todo. "Así que recién ahora voy a subir toda la planificación de todo lo que debí haber publicado ayer", dijo. Y para subir los ánimos agregó: "Arrancamos el día con buena onda, con buena energía", dijo radiante.

Hace varios meses, la bailarina tuvo un fuerte cruce con Tamara Báez, la expareja del cumbiero L-Gante, quien ahora se muestra a corazón abierto en redes sociales con Wanda Nara. Tras grabar un videoclip con el cantante, Cintia salió a acusar a la mamá de Jamaica de bardearla sin razón. "Que cuando grabé con él, fue muy respetuoso, pero ella me salió a bardear rápido sin conocerme", arrancó diciendo en una historia de Instagram.

Ahondando más en la incomoda situación que vivió con la actual pareja del cantante Despreuno, la panelista agregó: "Igualmente, como me gusta a mí, me acerqué como mujer y le expliqué. Le llevé tranquilidad, que nada más lejos de mí, que no pasaba, ni pasó, ni pasaría nada. Y que era un video para redes, actuado", dejando en claro que todo quedó ahí y no pasó a mayores.